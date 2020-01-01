Романова (?) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (?) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Василий

Мать: Каткова Прасковья Николаевна

Бракосочетание
1945

Муж: Романов Василий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Василий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Василий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Василий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Василий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
д. Кокуй
Смерть
Неизвестно
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