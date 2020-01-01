Романова (?) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Василий
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Кокуй
Смерть
Неизвестно