Субботкина (Шаманова) Параскева Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботкина (Шаманова) Параскева Денисовна

Субботкина (Шаманова) Параскева Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаманов Денис Абрамович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботкин Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Субботкин Алексей Никитич

Отец ребёнка: Субботкин Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.06.1816

Дочь: Субботкина (Субботкина) Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Субботкин Никита Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.