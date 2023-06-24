Субботкин Никита Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботкин Никита Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботкина (Шаманова) Параскева Денисовна

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Субботкин Алексей Никитич

Мать ребёнка: Субботкина (Шаманова) Параскева Денисовна

Рождение ребёнка
07.06.1816

Дочь: Субботкина (Субботкина) Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Субботкина (Шаманова) Параскева Денисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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