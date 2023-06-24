Субботкин Никита Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Субботкин Алексей Никитич
Мать ребёнка: Субботкина (Шаманова) Параскева Денисовна
Рождение ребёнка
07.06.1816
Дочь: Субботкина (Субботкина) Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Субботкина (Шаманова) Параскева Денисовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно