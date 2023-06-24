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Шаманов Денис Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Около 1819

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботкина (Шаманова) Параскева Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Шаманов Андрей Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1788 или 1791

Сын: Шаманов Абрам Денисович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1819

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