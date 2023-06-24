Шаманов Денис Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиОколо 1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботкина (Шаманова) Параскева Денисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788 или 1791
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1819