Ситкова (Зотикова) Мелания Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиткова (Зотикова) Мелания Васильевна

Ситкова (Зотикова) Мелания Васильевна

avatar

Место рождения

Верхнеконская

Дата рождения

25.12.1855 ст.

Дата смерти

30.01.1931

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1855 ст.

Отец: не указан

Мать: Зотикова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
21.10.1875 ст.

Дочь: Ильина (Ситкова) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ситков Дмитрий Александрович

Шотова, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.10.1877 ст.

Дочь: Куренгина (Ситкова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ситков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
24.02.1887 ст.

Сын: Ситков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ситков Дмитрий Александрович

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
22.11.1889 ст.

Сын: Ситков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ситков Дмитрий Александрович

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
30.01.1931

Мы используем куки для улучшения работы сайта.