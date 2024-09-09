Ситкова (Зотикова) Мелания Васильевна
Место рожденияВерхнеконская
Дата рождения25.12.1855 ст.
Дата смерти30.01.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1855 ст.
Отец: не указан
Мать: Зотикова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1875 ст.
Дочь: Ильина (Ситкова) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ситков Дмитрий Александрович
Шотова, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.10.1877 ст.
Дочь: Куренгина (Ситкова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ситков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
24.02.1887 ст.
Сын: Ситков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ситков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
22.11.1889 ст.
Сын: Ситков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Ситков Дмитрий Александрович
Смерть
30.01.1931