Овсянкина (Архипова) Варвара Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1871
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.06.1871
Рождение ребёнка
14.02.1875
Дочь: Овсянкина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Овсянкин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно