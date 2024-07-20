Овсянкина (Архипова) Варвара Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянкина (Архипова) Варвара Никифоровна

Овсянкина (Архипова) Варвара Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1871
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.06.1871

Муж: Овсянкин Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.02.1875

Дочь: Овсянкина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Овсянкин Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.