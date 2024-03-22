Рычка Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Рычка Иван
Рождение ребёнка
До 1882
Мать ребёнка: Рычка Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Рычка Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
20.09.1891
Мать ребёнка: Рычка Ирина Яковлевна
Spouse: Николай Александрович Максимович
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Рычка Ирина Яковлевна
Spouse: Николай Александрович Максимович