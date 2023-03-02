Рычка Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычка Ирина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Рычка Павел Васильевич

Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Рычка Нестор Васильевич

Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1891

Сын: Рычка Федор Васильевич

Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович

Spouse: Николай Александрович Максимович
Рождение ребёнка
1918

Сын: Рычка Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович

Spouse: Николай Александрович Максимович
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