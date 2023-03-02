Рычка Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1882
Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1891
Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович
Spouse: Николай Александрович Максимович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович
Spouse: Николай Александрович Максимович