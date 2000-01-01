Вшивцев Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Д. Плешковская ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Вшивцева Софья Кирилова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Устина Яковлевна
Мать ребёнка: Вшивцева Софья Кирилова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Вшивцева Софья Кирилова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Степанида Яковлевна
Мать ребёнка: Вшивцева Софья Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Софья Кирилова
Смерть
После 1826