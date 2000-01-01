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Вшивцев Яков Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1826

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Д. Плешковская ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Вшивцев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Вшивцева Софья Кирилова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Устина Яковлевна

Мать ребёнка: Вшивцева Софья Кирилова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Вшивцева Софья Кирилова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: Вшивцева Софья Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Софья Кирилова

Смерть
После 1826
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