д. Плешковская ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдид. Плешковская ?

д. Плешковская ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Меркурий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Вшивцев Антон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Вшивцев Ларион Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Вшивцев Яков Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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