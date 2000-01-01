Вшивцева Софья Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Софья Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Вшивцев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Петрович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Устина Яковлевна

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Петрович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Петрович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Яков Петрович

Смерть
После 1850
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