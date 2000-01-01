Вшивцева Софья Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Устина Яковлевна
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Петрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Петрович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850