Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев
Дочь: (Филиппова) Матрона 1 Иванова
Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев
Сын: Филиппов Фома Иванов
Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев
Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев
Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев
Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев
Дочь: (Филиппова) Матрона 2 Иванова
Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев
Дочь: (Филиппова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев
Дочь: (Филиппова) Мелания Иванова
Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев
Дочь: (Филиппова) Евфросинья Иванова
Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев
Дочь: (Большакова) Марина Иванова
Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев
Сын: Филиппов Кузьма (Косма) Иванов
Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев