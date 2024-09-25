Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Гуськов Степан (Стефан) Васильев

Мать: Гуськова Дарья (Дария) Семеновна

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1879 ст.

Муж: Филиппов Иван 1 Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянина Василия Филиппова сын Иван,первым браком (18 лет). Деревни Нератовки крестьянина Стефана Васильева дочь Васса,первым браком (19 лет)
Рождение ребёнка
08.10.1880 ст.

Сын: Филиппов Косма 1 Иванов

Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1882 ст.

Дочь: (Филиппова) Матрона 1 Иванова

Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев и законная его жена Василисса Стефанова,оба православные
Рождение ребёнка
05.07.1884 ст.

Сын: Филиппов Фома Иванов

Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев и законная его жена Василисса Степанова,оба православные
Рождение ребёнка
05.09.1886 ст.

Сын: Филиппов Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1887 ст.

Сын: Филиппов Михаил 1 Иванов

Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев Филиппов и законная его жена Васса Степанова,оба православные
Рождение ребёнка
25.07.1891 ст.

Сын: Филиппов Михаил 2 Иванов

Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев Филиппов 1 и законная жена его Васса Стефанова, оба православные
Рождение ребёнка
20.03.1892 ст.

Дочь: (Филиппова) Матрона 2 Иванова

Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1894 ст.

Дочь: (Филиппова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.

Дочь: (Филиппова) Мелания Иванова

Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1899 ст.

Дочь: (Филиппова) Евфросинья Иванова

Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.

Дочь: (Большакова) Марина Иванова

Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1902 ст.

Сын: Филиппов Кузьма (Косма) Иванов

Отец ребёнка: Филиппов Иван 1 Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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