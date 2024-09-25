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Филиппов Иван 1 Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Василий Филиппов

Мать: Анастасия (Настасья) Гаврилова

Бракосочетание
11.11.1879 ст.

Жена: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянина Василия Филиппова сын Иван,первым браком (18 лет). Деревни Нератовки крестьянина Стефана Васильева дочь Васса,первым браком (19 лет)
Рождение ребёнка
08.10.1880 ст.

Сын: Филиппов Косма 1 Иванов

Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1882 ст.

Дочь: (Филиппова) Матрона 1 Иванова

Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев и законная его жена Василисса Стефанова,оба православные
Рождение ребёнка
05.07.1884 ст.

Сын: Филиппов Фома Иванов

Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев и законная его жена Василисса Степанова,оба православные
Рождение ребёнка
05.09.1886 ст.

Сын: Филиппов Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1887 ст.

Сын: Филиппов Михаил 1 Иванов

Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев Филиппов и законная его жена Васса Степанова,оба православные
Рождение ребёнка
29.05.1890 ст.

Сын: Филиппов Александр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1891 ст.

Сын: Филиппов Михаил 2 Иванов

Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев Филиппов 1 и законная жена его Васса Стефанова, оба православные
Рождение ребёнка
20.03.1892 ст.

Дочь: (Филиппова) Матрона 2 Иванова

Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1894 ст.

Дочь: (Филиппова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.

Дочь: (Филиппова) Мелания Иванова

Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1899 ст.

Дочь: (Филиппова) Евфросинья Иванова

Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.

Дочь: (Большакова) Марина Иванова

Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1902 ст.

Сын: Филиппов Кузьма (Косма) Иванов

Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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