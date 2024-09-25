Филиппов Иван 1 Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Отец: Василий Филиппов
Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова
Дочь: (Филиппова) Матрона 1 Иванова
Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова
Сын: Филиппов Фома Иванов
Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова
Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова
Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова
Сын: Филиппов Александр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова
Дочь: (Филиппова) Матрона 2 Иванова
Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова
Дочь: (Филиппова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова
Дочь: (Филиппова) Мелания Иванова
Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова
Дочь: (Филиппова) Евфросинья Иванова
Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова
Дочь: (Большакова) Марина Иванова
Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова
Сын: Филиппов Кузьма (Косма) Иванов
Мать ребёнка: Филиппова (Гуськова) Васса Стефанова Степанова