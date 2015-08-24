Артисевич (Зеленкова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артисевич (Зеленкова) Вера Ивановна

Место рождения

Россия, Пермский край, Куединский район, д Китрюм

Дата рождения

16.05.1964

Дата смерти

24.08.2015

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1964

Отец: Зеленков Иван

Мать: Зеленкова ?

Россия, Пермский край, Куединский район, д Китрюм
Смерть
24.08.2015
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Вышестеблиевская
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