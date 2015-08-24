Артисевич (Зеленкова) Вера Ивановна
Место рожденияРоссия, Пермский край, Куединский район, д Китрюм
Дата рождения16.05.1964
Дата смерти24.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1964
Отец: Зеленков Иван
Мать: Зеленкова ?
Россия, Пермский край, Куединский район, д Китрюм
Смерть
24.08.2015
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Вышестеблиевская