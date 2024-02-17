Зеленков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1915

Дата смерти

18.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1948

Сын: Зеленков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Зеленкова ?

Рождение ребёнка
07.01.1957

Дочь: Воробьева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Зеленкова ?

Рождение ребёнка
16.05.1964

Дочь: Артисевич Вера Ивановна

Мать ребёнка: Зеленкова ?

Россия, Пермский край, Куединский район, д Китрюм
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленкова ?

Смерть
18.12.1994
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