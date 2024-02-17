Зеленков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1915
Дата смерти18.12.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1948
Сын: Зеленков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Зеленкова ?
Рождение ребёнка
07.01.1957
Дочь: Воробьева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Зеленкова ?
Рождение ребёнка
16.05.1964
Дочь: Артисевич Вера Ивановна
Мать ребёнка: Зеленкова ?
Россия, Пермский край, Куединский район, д Китрюм
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеленкова ?
Смерть
18.12.1994