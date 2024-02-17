Зеленкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1948
Сын: Зеленков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Зеленков Иван
Рождение ребёнка
07.01.1957
Дочь: Воробьева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Зеленков Иван
Рождение ребёнка
16.05.1964
Дочь: Артисевич Вера Ивановна
Отец ребёнка: Зеленков Иван
Россия, Пермский край, Куединский район, д Китрюм
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зеленков Иван
Смерть
Неизвестно