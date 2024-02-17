Зеленкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1948

Сын: Зеленков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Зеленков Иван

Рождение ребёнка
07.01.1957

Дочь: Воробьева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Зеленков Иван

Рождение ребёнка
16.05.1964

Дочь: Артисевич Вера Ивановна

Отец ребёнка: Зеленков Иван

Россия, Пермский край, Куединский район, д Китрюм
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленков Иван

Смерть
Неизвестно
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