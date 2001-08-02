Изосимов (Мартемьян) Михаил Вавилович
Место рождения
Дата рождения07.01.1917
Дата смерти02.08.2001
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1917
Отец: Изосимов Вавила Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1951
Сын: Изосимов Анатолий Мартемьянович
Мать ребёнка: Изосимова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
24.07.1958
Дочь: Кривошейцева Наталья Мартемьяновна
Мать ребёнка: Изосимова Анастасия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.2001