Изосимов (Мартемьян) Михаил Вавилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзосимов (Мартемьян) Михаил Вавилович

Изосимов (Мартемьян) Михаил Вавилович

avatar

Место рождения

Упорово, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

07.01.1917

Дата смерти

02.08.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1917

Отец: Изосимов Вавила Иванович

Мать: не указана

Упорово, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.05.1951

Сын: Изосимов Анатолий Мартемьянович

Мать ребёнка: Изосимова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
24.07.1958

Дочь: Кривошейцева Наталья Мартемьяновна

Мать ребёнка: Изосимова Анастасия Васильевна

Засурье, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Засурье, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изосимова Анастасия Васильевна

Смерть
02.08.2001
Засурье, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close