Изосимов Вавила Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изосимов Вавила Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Изосимов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1907

Дочь: Авдеева Александра Вавиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1917

Сын: Изосимов Михаил Вавилович

Мать ребёнка: не указана

Упорово, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изосимов Денис Вавилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изосимова Мария Вавиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изосимов Степан Вавилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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