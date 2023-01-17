Изосимов Вавила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Изосимов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1907
Дочь: Авдеева Александра Вавиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1917
Сын: Изосимов Михаил Вавилович
Мать ребёнка: не указана
Упорово, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изосимова Мария Вавиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изосимов Степан Вавилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно