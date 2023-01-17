Булдакова Александра Абрамовна
Место рожденияд. Булдаковская (Вятский уезд, Троицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1875 ст.
Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич
Рождение
Вычислено 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Булдаковская (Вятский уезд, Троицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.
Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.
Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.
Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич
Бракосочетание
03.06.1902
Бракосочетание
03.07.1902
Рождение ребёнка
06.12.1904 ст.
Дочь: Лысова Анна' Андриановна
Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1908 ст.
Дочь: Лысова Таисия' Андриановна
Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
04.07.1909 ст.
Дочь: Лысова Анна' Андриановна
Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
20.12.1910 ст.
Дочь: Лысова Анастасия Адриановна
Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
16.06.1912 ст.
Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
08.09.1913 ст.
Дочь: Лысова Таисия Андриановна
Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1918 ст.
Дочь: Лысова Анна' Адриановна
Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич