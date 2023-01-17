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Булдакова Александра Абрамовна

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Место рождения

д. Булдаковская (Вятский уезд, Троицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1882 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Лысов сын Андрианович

Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение
Вычислено 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Булдаковская (Вятский уезд, Троицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.

Сын: Лысов сын Андрианович

Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.

Сын: Лысов Михаил Андрианович

Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.

Сын: Лысов Пётр Андрианович

Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.06.1902

Муж: Лысов Андриан Васильевич

Бракосочетание
03.07.1902

Муж: Лысов Андриан Васильевич

Рождение ребёнка
06.12.1904 ст.

Дочь: Лысова Анна' Андриановна

Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1908 ст.

Дочь: Лысова Таисия' Андриановна

Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1909 ст.

Дочь: Лысова Анна' Андриановна

Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1910 ст.

Дочь: Лысова Анастасия Адриановна

Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1912 ст.

Сын: Лысов Иван Андрианович

Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1913 ст.

Дочь: Лысова Таисия Андриановна

Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1918 ст.

Дочь: Лысова Анна' Адриановна

Отец ребёнка: Лысов Андриан Васильевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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