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Лысов Пётр Андрианович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1901 ст.

Отец: Лысов Андриан Васильевич

Мать: Булдакова Александра Абрамовна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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