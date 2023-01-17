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Лысова Анна' Андриановна
Лысова Анна' Андриановна
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Место рождения
Ивановской
, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
04.07.1909 ст.
Пол
Женский
Отец
Лысов Андриан Васильевич
1881 г.р.
Мать
Булдакова Александра Абрамовна
Вычислено 1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
04.07.1909 ст.
Отец:
Лысов Андриан Васильевич
Мать:
Булдакова Александра Абрамовна
Ивановской
, Орловский уезд, Вятская губерния
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