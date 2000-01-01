Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Переседов Карп
Переседов Карп
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
По 1662
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Герасим
Около 1635 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1662
Отец:
Герасим
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия