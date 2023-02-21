Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1635

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635

Отец: Тит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
По 1653

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
По 1654

Сын: Переседов Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
По 1662

Сын: Переседов Карп

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1663

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Переседов Савелий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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