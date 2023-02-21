Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1635
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635
Отец: Тит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
По 1653
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
По 1654
Сын: Переседов Василий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
По 1662
Сын: Переседов Карп
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1663
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Переседов Савелий
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно