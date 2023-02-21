?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
По 1653
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Герасим
Рождение ребёнка
По 1654
Сын: Переседов Василий
Отец ребёнка: Герасим
Рождение ребёнка
По 1662
Сын: Переседов Карп
Отец ребёнка: Герасим
Рождение ребёнка
1663
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим
Смерть
Неизвестно