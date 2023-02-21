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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1635 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
По 1653

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Герасим

Рождение ребёнка
По 1654

Сын: Переседов Василий

Отец ребёнка: Герасим

Рождение ребёнка
По 1662

Сын: Переседов Карп

Отец ребёнка: Герасим

Рождение ребёнка
1663

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим

Смерть
Неизвестно
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