Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии.
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ихсанов Вильдан Бильданович
Мать: Ихсанова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1911
Дочь: Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна
Мать ребёнка: Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна
Рождение ребёнка
10.01.1914
Дочь: (Ихсанова) Шамсия Богмановна
Мать ребёнка: Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна
Рождение ребёнка
20.08.1917
Дочь: (Ихсанова) Газиза Богмановна
Мать ребёнка: Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна
Рождение ребёнка
02.05.1919
Сын: Ихсанов Абдрахим (Габдрахим) Богманович
Мать ребёнка: Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно