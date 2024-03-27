Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии.

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ихсанов Вильдан Бильданович

Мать: Ихсанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна

Рождение ребёнка
01.11.1911

Дочь: Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна

Мать ребёнка: Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна

Рождение ребёнка
10.01.1914

Дочь: (Ихсанова) Шамсия Богмановна

Мать ребёнка: Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна

Рождение ребёнка
20.08.1917

Дочь: (Ихсанова) Газиза Богмановна

Мать ребёнка: Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна

Рождение ребёнка
02.05.1919

Сын: Ихсанов Абдрахим (Габдрахим) Богманович

Мать ребёнка: Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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