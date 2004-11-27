Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения01.11.1911
Дата смерти27.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911
Развод
Неизвестно
Муж: Ганеев Валей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ганеев Валей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганеев Валей
Рождение ребёнка
15.10.1943
Рождение ребёнка
15.06.1947
Рождение ребёнка
03.08.1949
Рождение ребёнка
03.10.1952
Рождение ребёнка
08.03.1955
Смерть
27.11.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно