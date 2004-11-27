Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

01.11.1911

Дата смерти

27.11.2004

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911

Отец: Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович

Мать: Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна

Развод
Неизвестно

Муж: Ганеев Валей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганеев Валей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магадеев Салахатдин (Салах) Галяутдинович

Рождение ребёнка
15.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганеев Валей

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Магадеев Салахатдин (Салах) Галяутдинович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Магадеев Салахатдин (Салах) Галяутдинович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Магадеев Салахатдин (Салах) Галяутдинович

Рождение ребёнка
03.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Магадеев Салахатдин (Салах) Галяутдинович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Магадеев Салахатдин (Салах) Галяутдинович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.11.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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