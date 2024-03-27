Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИхсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна

Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1873

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Бакиров Авзал Бабай

Мать: Бакирова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович

Смерть
1906
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
01.11.1911

Дочь: Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна

Отец ребёнка: Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович

Рождение ребёнка
10.01.1914

Дочь: (Ихсанова) Шамсия Богмановна

Отец ребёнка: Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович

Рождение ребёнка
20.08.1917

Дочь: (Ихсанова) Газиза Богмановна

Отец ребёнка: Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович

Рождение ребёнка
02.05.1919

Сын: Ихсанов Абдрахим (Габдрахим) Богманович

Отец ребёнка: Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.