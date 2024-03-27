Ихсанова (Бакирова) Мархаба Абзалетдиновна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1873
Дата смерти1906
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Бакиров Авзал Бабай
Мать: Бакирова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
01.11.1911
Дочь: Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна
Отец ребёнка: Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович
Рождение ребёнка
10.01.1914
Дочь: (Ихсанова) Шамсия Богмановна
Отец ребёнка: Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович
Рождение ребёнка
20.08.1917
Дочь: (Ихсанова) Газиза Богмановна
Отец ребёнка: Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович
Рождение ребёнка
02.05.1919
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ихсанов Богман (Багман) Мулла Вильданович