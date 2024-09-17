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Сокоушичев Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1888

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1888

Отец: Сокоушичев Дмитрий Николаевич

Мать: Сокоушичева (Носкова) Параскева Николаевна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 228 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокоушичева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокоушичев Николай Иванович

Мать ребёнка: Сокоушичева Ольга

Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1917

Дочь: Журавлева (Сокоушичева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сокоушичева Ольга

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Рождение ребёнка
03.02.1921

Дочь: (Сокоушичева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Сокоушичева Ольга

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Рождение ребёнка
29.06.1924

Сын: Сокоушичев Василий Иванович

Мать ребёнка: Сокоушичева Ольга

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Рождение ребёнка
06.09.1925

Сын: Сокоушичев Александр Иванович

Мать ребёнка: Сокоушичева Ольга

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Смерть
После 1927

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