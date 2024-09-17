Сокоушичев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1888
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1888
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 228 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сокоушичева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокоушичев Николай Иванович
Мать ребёнка: Сокоушичева Ольга
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1917
Дочь: Журавлева (Сокоушичева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сокоушичева Ольга
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Рождение ребёнка
03.02.1921
Дочь: (Сокоушичева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Сокоушичева Ольга
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Рождение ребёнка
29.06.1924
Сын: Сокоушичев Василий Иванович
Мать ребёнка: Сокоушичева Ольга
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Рождение ребёнка
06.09.1925
Сын: Сокоушичев Александр Иванович
Мать ребёнка: Сокоушичева Ольга
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Смерть
После 1927