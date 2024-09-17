Сокоушичева (Носкова) Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокоушичева (Носкова) Параскева Николаевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1856

Дата смерти

Между 1915 и 1918

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856

Отец: Носков Николай Ильич

Мать: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.02.1880

Муж: Сокоушичев Дмитрий Николаевич

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 14
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1880

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сокоушичев Дмитрий Николаевич

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Сокоушичев Дмитрий Николаевич

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144
Рождение ребёнка
29.08.1885

Сын: Сокоушичев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Сокоушичев Дмитрий Николаевич

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Рождение ребёнка
28.01.1888

Сын: Сокоушичев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Сокоушичев Дмитрий Николаевич

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 228 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сокоушичев Дмитрий Николаевич

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 228
Смерть
Между 1915 и 1918

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