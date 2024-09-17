Сокоушичева (Носкова) Параскева Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смертиМежду 1915 и 1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1856
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.02.1880
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 14
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1880
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сокоушичев Дмитрий Николаевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Сокоушичев Дмитрий Николаевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144
Рождение ребёнка
29.08.1885
Сын: Сокоушичев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Сокоушичев Дмитрий Николаевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Рождение ребёнка
28.01.1888
Сын: Сокоушичев Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Сокоушичев Дмитрий Николаевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 228 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сокоушичев Дмитрий Николаевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 228
Смерть
Между 1915 и 1918