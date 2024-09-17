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Носков Николай Ильич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1824

Дата смерти

24.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824

Отец: Носков Илья Никитич

Мать: Носкова Мария Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 16 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 7
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1846

Жена: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1846 год | 2
Рождение ребёнка
23.11.1846

Сын: Носков Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1846 год | 18 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 102
Рождение ребёнка
13.02.1849

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 5
Рождение ребёнка
08.04.1851

Дочь: (Носкова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 9
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Носков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 22
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Сокоушичева (Носкова) Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Дочь: Кузичева (Носкова) Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.12.1862

Дочь: (Носкова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 101 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1862 год | 29
Смерть
24.04.1904
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 16

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