Носков Николай Ильич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1824
Дата смерти24.04.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1824
Отец: Носков Илья Никитич
Мать: Носкова Мария Федоровна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 16 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 7
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1846
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1846 год | 2
Рождение ребёнка
23.11.1846
Сын: Носков Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1846 год | 18 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 102
Рождение ребёнка
13.02.1849
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 5
Рождение ребёнка
08.04.1851
Дочь: (Носкова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 9
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Носков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 22
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Сокоушичева (Носкова) Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Дочь: Кузичева (Носкова) Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна
Рождение ребёнка
02.12.1862
Дочь: (Носкова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 101 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1862 год | 29
Смерть
24.04.1904
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 16