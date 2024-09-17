Сокоушичев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1924
Дата смерти26.08.1924
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1924
Отец: Сокоушичев Иван Дмитриевич
Мать: Сокоушичева Ольга
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.08.1924
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41