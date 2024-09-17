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Сокоушичев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1924

Дата смерти

26.08.1924

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1924

Отец: Сокоушичев Иван Дмитриевич

Мать: Сокоушичева Ольга

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.08.1924
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41

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