Жорова Васса (Василиса) Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорова Васса (Василиса) Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

25.09.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста в записи о смерти. Поскольку запись о браке не была найдена, неизвестно из какого населенного пункта она родом.
Бракосочетание
До 1858

Муж: Жоров Кузьма (Косьма) Титович

Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: (Жорова) Параскева Косьмина (Кузьминична)

Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в метрической записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)

Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
09.09.1862 ст.

Сын: Жоров Яким Косьмин (Кузьмич)

Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
23.09.1863 ст.

Сын: Жоров Иван Косьмин (Кузьмич)

Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
14.11.1865 ст.

Сын: Жоров Филипп Косьмин (Кузьмич)

Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
31.07.1867 ст.

Сын: Жоров Евдоким Косьмин (Кузьмич)

Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
07.10.1868 ст.

Сын: Жоров Сергей Косьмин (Кузьмич)

Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
01.02.1870 ст.

Сын: Жоров Семён Косьмин (Кузьмич)

Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
09.03.1872 ст.

Дочь: Ярохина (Жорова) Дарья Косьмина (Кузьминична)

Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Ярохина (Жорова) Марфа Косьмина (Кузьминична)

Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
30.06.1875 ст.

Сын: Жоров Мирон Косьмин

Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович

Очкино, Сумська область
Место жительства
С 1897
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Между 01.1897 и 05.1897 переехали сразу четыре семьи братьев Жоров Степан Косьмин, Семён Косьмин, Иван Косьмин, двух сестер Марфы Косьминой и Дарьи Косьминой и их мать Васса (Василиса) Герасимовна. Ис... Показать все
Смерть
25.09.1913 ст.
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: старость.
Похороны
27.10.1913 ст.
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена на местном кладбище.

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