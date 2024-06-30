Жорова Васса (Василиса) Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти25.09.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Жорова) Параскева Косьмина (Кузьминична)
Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович
Сын: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)
Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович
Сын: Жоров Яким Косьмин (Кузьмич)
Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович
Сын: Жоров Иван Косьмин (Кузьмич)
Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович
Сын: Жоров Филипп Косьмин (Кузьмич)
Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович
Сын: Жоров Евдоким Косьмин (Кузьмич)
Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович
Сын: Жоров Сергей Косьмин (Кузьмич)
Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович
Сын: Жоров Семён Косьмин (Кузьмич)
Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович
Дочь: Ярохина (Жорова) Дарья Косьмина (Кузьминична)
Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович
Дочь: Ярохина (Жорова) Марфа Косьмина (Кузьминична)
Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович
Сын: Жоров Мирон Косьмин
Отец ребёнка: Жоров Кузьма (Косьма) Титович