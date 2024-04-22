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Жоров Яким Косьмин (Кузьмич)

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

09.09.1862 ст.

Дата смерти

23.09.1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1862 ст.

Отец: Жоров Кузьма Титович

Мать: Жорова Васса Герасимовна

Очкино, Сумська область
Крещение
10.09.1862 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино временно обязанные помощнику Судиенко Стефан Алексее Снытко и Параскева Леонтьева дочь Прожога.
Смерть
23.09.1862 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
25.09.1862 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронен на приходском кладбище.
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