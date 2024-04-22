Жоров Яким Косьмин (Кузьмич)
Место рождения
Дата рождения09.09.1862 ст.
Дата смерти23.09.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1862 ст.
Отец: Жоров Кузьма Титович
Мать: Жорова Васса Герасимовна
Крещение
10.09.1862 ст.
Восприемники села Очкино временно обязанные помощнику Судиенко Стефан Алексее Снытко и Параскева Леонтьева дочь Прожога.
Смерть
23.09.1862 ст.
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
25.09.1862 ст.
Похоронен на приходском кладбище.