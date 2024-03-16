Жоров Филипп Косьмин (Кузьмич)
Место рождения
Дата рождения14.11.1865 ст.
Дата смерти02.12.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1865 ст.
Отец: Жоров Кузьма Титович
Мать: Жорова Васса Герасимовна
Крещение
15.11.1865 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Иван Алексеев сын Снытко и Параскева Леонтьева дочь Прожогина.
Смерть
02.12.1866 ст.
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
04.12.1866 ст.
Похоронен на приходском кладбище.