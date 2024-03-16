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Жоров Филипп Косьмин (Кузьмич)

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

14.11.1865 ст.

Дата смерти

02.12.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1865 ст.

Отец: Жоров Кузьма Титович

Мать: Жорова Васса Герасимовна

Очкино, Сумська область
Крещение
15.11.1865 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Иван Алексеев сын Снытко и Параскева Леонтьева дочь Прожогина.
Смерть
02.12.1866 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
04.12.1866 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронен на приходском кладбище.
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