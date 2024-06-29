Молодцева (Чернякова) Афанасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Черняков Яков
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Молодцева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Молодцев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Молодцева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Молодцев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Молодцев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Молодцев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
?.01.1874 ст.
Дочь: Молодцова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Молодцев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Молодцев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Молодцев Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно