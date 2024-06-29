Молодцева (Чернякова) Афанасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодцева (Чернякова) Афанасия Яковлевна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Черняков Яков

Мать: Чернякова Агриппина Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1864

Муж: Молодцев Николай Андреевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Молодцева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Молодцев Николай Андреевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Молодцева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Молодцев Николай Андреевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Василий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Молодцев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Молодцев Николай Андреевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
?.01.1874 ст.

Дочь: Молодцова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Молодцев Николай Андреевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Молодцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Молодцев Николай Андреевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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