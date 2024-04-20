Черняков Яков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Молодцева (Чернякова) Афанасия Яковлевна
Мать ребёнка: Чернякова Агриппина Ивановна
Бракосочетание
Около 1837
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Чернякова Степанида Яковлевна
Мать ребёнка: Чернякова Агриппина Ивановна
Смерть
До 1885