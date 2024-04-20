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Черняков Яков

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Молодцева (Чернякова) Афанасия Яковлевна

Мать ребёнка: Чернякова Агриппина Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1837

Жена: Чернякова Агриппина Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Чернякова Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: Чернякова Агриппина Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
До 1885
Рассоха, Свердловский район, Северный край

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