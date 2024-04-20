Чернякова Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Молодцева (Чернякова) Афанасия Яковлевна
Отец ребёнка: Черняков Яков
Бракосочетание
Около 1837
Муж: Черняков Яков
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Чернякова Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Черняков Яков
Смерть
После 1885