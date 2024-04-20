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Чернякова Агриппина Ивановна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Молодцева (Чернякова) Афанасия Яковлевна

Отец ребёнка: Черняков Яков

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1837

Муж: Черняков Яков

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Чернякова Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Черняков Яков

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
После 1885
Рассоха, Свердловский район, Северный край

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