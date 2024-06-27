Кокурин Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти09.08.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Кокурин Яков Андреевич
Мать: Макарова Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1875
Мать ребёнка: Филинова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
07.07.1881
Дочь: Кокурина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Филинова Марфа Васильевна
Смерть
09.08.1883