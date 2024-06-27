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Кокурин Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

09.08.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Кокурин Яков Андреевич

Мать: Макарова Агафия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филинова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
06.09.1875

Сын: Кокурин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Филинова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
07.07.1881

Дочь: Кокурина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Филинова Марфа Васильевна

Смерть
09.08.1883

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