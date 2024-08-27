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Макарова Агафия Ивановна

Место рождения

Ахпаевка

Дата рождения

1819

Дата смерти

03.02.1870

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Макаров Иван Сергеевич

Мать: Матрена Матвеева

Бракосочетание
22.01.1839

Муж: Кокурин Яков Андреевич

Покров-Майдан, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Кокурина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Кокурин Яков Андреевич

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кокурин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Кокурин Яков Андреевич

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кокурин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Кокурин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кокурина Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Кокурин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кокурин Прокофий Яковлевич

Отец ребёнка: Кокурин Яков Андреевич

Смерть
03.02.1870

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