Макарова Агафия Ивановна
Место рожденияАхпаевка
Дата рождения1819
Дата смерти03.02.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Макаров Иван Сергеевич
Мать: Матрена Матвеева
Бракосочетание
22.01.1839
Покров-Майдан, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Кокурина Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Кокурин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кокурин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Кокурин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кокурин Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Кокурин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кокурина Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Кокурин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кокурин Прокофий Яковлевич
Отец ребёнка: Кокурин Яков Андреевич
Смерть
03.02.1870