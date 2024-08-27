Кокурин Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти13.10.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кокурин Андрей Степанович
Мать: Авдотья
Бракосочетание
22.01.1839
Жена: Макарова Агафия Ивановна
Покров-Майдан, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Кокурина Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Макарова Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кокурин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Макарова Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кокурин Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Макарова Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кокурина Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Макарова Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кокурин Прокофий Яковлевич
Мать ребёнка: Макарова Агафия Ивановна
Смерть
13.10.1861