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Кокурин Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

13.10.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кокурин Андрей Степанович

Мать: Авдотья

Бракосочетание
22.01.1839

Жена: Макарова Агафия Ивановна

Покров-Майдан, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Кокурина Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Макарова Агафия Ивановна

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кокурин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Макарова Агафия Ивановна

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кокурин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Макарова Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кокурина Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Макарова Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кокурин Прокофий Яковлевич

Мать ребёнка: Макарова Агафия Ивановна

Смерть
13.10.1861

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