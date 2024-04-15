Щербакова (Романченко) Параскева Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Романченко) Параскева Даниловна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

15.10.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1886 ст.

Отец: Романченко Даниил Павлович

Мать: Романченко Мария Васильевна

Кровное, Сумська область
Крещение
16.10.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
02.10.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Киприян Андреевич Романченко
Рождение ребёнка
12.09.1904 ст.

Дочь: Романченко Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQW-P?i=815&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.07.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Кузьма Павлович Романченко
Восприемник
18.07.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Емельян Андреевич Романченко
Восприемник
10.08.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Васса Павловна Романченко
Бракосочетание
06.05.1907 ст.

Муж: Щербаков Иван Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2VV?i=842&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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