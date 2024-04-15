Щербакова (Романченко) Параскева Даниловна
Место рождения
Дата рождения15.10.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1886 ст.
Крещение
16.10.1886 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
02.10.1903 ст.
Киприян Андреевич Романченко
Рождение ребёнка
12.09.1904 ст.
Дочь: Романченко Ефимия Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQW-P?i=815&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.07.1905 ст.
Кузьма Павлович Романченко
Восприемник
18.07.1905 ст.
Емельян Андреевич Романченко
Восприемник
10.08.1906 ст.
Васса Павловна Романченко
Бракосочетание
06.05.1907 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2VV?i=842&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно