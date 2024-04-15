Романченко (Григорьева) Ефимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романченко (Григорьева) Ефимия Григорьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

12.09.1904 ст.

Дата смерти

01.08.1905 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1904 ст.

Отец: не указан

Мать: Щербакова Параскева Даниловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQW-P?i=815&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
12.09.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
01.08.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
Смерть
01.08.1905 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SM7-K?i=110&cc=3511744&cat=1008700
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