Хадича Аюп кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: Шайдуллина Муфаррах Мухутдин кызы
Отец ребёнка: Хисматов Мухутдин Хисматулла улы
Рождение ребёнка
15.06.1903 ст.
Дочь: Минлинур Мухутдин кызы
Отец ребёнка: Хисматов Мухутдин Хисматулла улы
Рождение ребёнка
28.08.1907 ст.
Дочь: Султанова Бибинур Мухутдиновна
Отец ребёнка: Хисматов Мухутдин Хисматулла улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1920