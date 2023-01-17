Хадича Аюп кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХадича Аюп кызы

Хадича Аюп кызы

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: Шайдуллина Муфаррах Мухутдин кызы

Отец ребёнка: Хисматов Мухутдин Хисматулла улы

Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1903 ст.

Дочь: Минлинур Мухутдин кызы

Отец ребёнка: Хисматов Мухутдин Хисматулла улы

Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1907 ст.

Дочь: Султанова Бибинур Мухутдиновна

Отец ребёнка: Хисматов Мухутдин Хисматулла улы

Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматов Мухутдин Хисматулла улы

Смерть
После 1920
Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close