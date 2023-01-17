Баранов Трофим Арефьевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Баранова Зиновия Михайловна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Баранов Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Баранова Зиновия Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Баранова Зиновия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно