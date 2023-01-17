Баранова Зиновия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Баранов Трофим Арефьевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Баранов Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Баранов Трофим Арефьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Баранов Трофим Арефьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно