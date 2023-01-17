Баранова (Мулина) Олимпиада Харитоновна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
14.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Арефьевна
Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Арефьевна
Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фекла Арефьевна
Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно