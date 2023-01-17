Баранова (Мулина) Олимпиада Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Мулина) Олимпиада Харитоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Мулин Харитон Васильевич

Мать: Мулина Агафия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.02.1808

Муж: Баранов Арефий Григорьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Арефьевна

Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Баранов Трофим Арефьевич

Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Арефьевна

Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фекла Арефьевна

Отец ребёнка: Баранов Арефий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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