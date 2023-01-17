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Глушенков Алексей Иванович

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Место рождения

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1878 и 1879 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Глушенков Иван Михайлович

Мать: Глушенкова Анна Дмитриевна

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Между 01.01.1950 и 31.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровинских Анна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
После 01.01.1952

Жена: Глушенкова Анна Леньки

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глушенкова Анна Леньки

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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