Глушенков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
Между 01.01.1950 и 31.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боровинских Анна
Бракосочетание
После 01.01.1952
Жена: Глушенкова Анна Леньки
Рождение ребёнка
После 01.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глушенкова Анна Леньки
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно