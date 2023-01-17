Глушенкова Анна Леньки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова Анна Леньки

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 01.01.1952

Муж: Глушенков Алексей Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глушенков Алексей Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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