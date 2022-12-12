Глушенков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 01.01.1920 и 31.12.1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глушенков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 01.01.1907
Сын: Глушенков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Глушенков Василий Иванович
Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Глушенков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушенкова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушенков Мартемьян Иванович
Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушенкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушенков Николай Иванович
Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 01.01.1920 и 31.12.1929