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Глушенков Иван Михайлович

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Место рождения

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 01.01.1920 и 31.12.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глушенков Михаил

Мать: не указана

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
До 01.01.1907

Сын: Глушенков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1907

Сын: Глушенков Василий Иванович

Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Глушенков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глушенкова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушенков Мартемьян Иванович

Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глушенкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушенков Николай Иванович

Мать ребёнка: Глушенкова Анна Дмитриевна

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушенкова Анна Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Между 01.01.1920 и 31.12.1929
Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
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