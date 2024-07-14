Бурашникова Матрона Афанасьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашникова Матрона Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Иван Иосифов

Рождение ребёнка
20.06.1910

Сын: Бурашников Иоан Иванов

Отец ребёнка: Бурашников Иван Иосифов

Рождение ребёнка
11.02.1912

Сын: Бурашников Алексей Иванов

Отец ребёнка: Бурашников Иван Иосифов

Смерть
Неизвестно

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