Бурашникова Матрона Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1910
Отец ребёнка: Бурашников Иван Иосифов
Рождение ребёнка
11.02.1912
Сын: Бурашников Алексей Иванов
Отец ребёнка: Бурашников Иван Иосифов
Смерть
Неизвестно